ЦАХАЛ сегодня открывает проход на север для беженцев в Газе. Опубликовано расписание

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи в ночь на 27 января опубликовал срочное объявление для жителей Газы, сообщив, что с утра открывается возможность для перемещения беженцев на север сектора.

Такая возможность появилась после достижения через посредников соответствующего соглашения.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля распространила официальное заявление, в котором говорится, что Арбель Иехуд, Агам Бергер и еще один заложник будут освобождены ХАМАСом в ближайший четверг, 30 января, в дополнение к трем заложникам, которые будут возвращены в Израиль в субботу, 1 февраля. Таким образом, на этой неделе ХАМАС освободит шестерых похищенных израильтян. Канцелярия уведомила: "После жестких и решительных переговоров под руководством премьер-министра Нетаниягу ХАМАС пошел на уступки и освободит дополнительную партию заложников в ближайший четверг. В рамках этого этапа будут освобождены: Арбель Иехуд, военнослужащая Агам Бергер и еще один заложник. Кроме того, в субботу, в соответствии с договоренностью, будут освобождены еще трое похищенных". Израиль получил от ХАМАСа информацию о состоянии всех заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения.

После достижения этого соглашения жителям Газы разрешено возвращаться пешком в северную часть сектора по дороге Нецарим и по улице Ар-Рашид (приморская дорога) с 07:00 утра. Транспортным средствам будет разрешено двигаться на север сектора после проверки по дороге Салах ад-Дин с 09:00 утра.

ЦАХАЛ предупреждает: "Переброска боевиков или оружия по этим маршрутам в северную часть сектора Газы будет считаться нарушением соглашения. Не сотрудничайте ни с одной террористической организацией, которая может попытаться использовать вас для передачи оружия или запрещенных материалов. Запрещено приближаться к силам ЦАХАЛа".

Также ЦАХАЛ напоминает: "В южной части сектора Газы запрещено приближаться к контрольно-пропускному пункту "Рафиах", району "Филадельфийского коридора" и всем районам, где развернуты силы ЦАХАЛа. В приморской зоне вдоль побережья сектора Газы мы предостерегаем от купания, рыбалки, дайвинга и захода в море в ближайшие дни. Запрещено приближаться к границе израильской территории или к буферной зоне". Опубликована соответствующая карта.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" предупреждает беженцев, что проезд на автотранспорте будет возможен только после проверки египетскими силами безопасности. Также ПИЦ подчеркивает, что не следует пытаться на каком-либо транспортном средстве ехать по улице Ар-Рашид (приморская дорога) – там движение разрешено только пешком, для транспорта открывается только одна дорога – Салах ад-Дин.