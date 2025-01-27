Беспорядки на КПП "Каландия". Снайпер МАГАВа ранил боевика, бросившего взрывное устройство

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что поздно вечером на КПП "Каландия" пограничная полиция совместно с подразделением "псевдоарабов" проводили операцию по предотвращению террора.

Операция сопровождалась столкновениями с группой палестинских арабов, которые бросали в пограничников камни. Кроме того, тремя участниками беспорядков были брошены в пограничников самодельные взрывные устройства.

Снайпер подразделения "псевдоарабов", заметив источник опасности, произвел выстрелы в сторону трех террористов, ранив одного из них. Раненый доставлен для оказания медицинской помощи в больницу.