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Израиль

Беспорядки на КПП "Каландия". Снайпер МАГАВа ранил боевика, бросившего взрывное устройство

Иудея и Самария
время публикации: 27 января 2025 г., 02:05 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 02:05
Беспорядки на КПП "Каландия". Снайпер МАГАВа ранил боевика, бросившего взрывное устройство
Wisam Hashlamoun/FLASH90

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что поздно вечером на КПП "Каландия" пограничная полиция совместно с подразделением "псевдоарабов" проводили операцию по предотвращению террора.

Операция сопровождалась столкновениями с группой палестинских арабов, которые бросали в пограничников камни. Кроме того, тремя участниками беспорядков были брошены в пограничников самодельные взрывные устройства.

Снайпер подразделения "псевдоарабов", заметив источник опасности, произвел выстрелы в сторону трех террористов, ранив одного из них. Раненый доставлен для оказания медицинской помощи в больницу.

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