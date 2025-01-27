"Исламский джихад" объявил о гибели своего боевика на юге Ливана в ходе столкновений с ЦАХАЛом

Командование "Батальона Махмуда Маджуба", подразделения "Бригад Аль-Кудса" (военного крыла террористической организации "Исламский джихад"), сообщило о гибели своего боевика в ходе столкновений с израильскими военными на юге Ливана.

Судя по этому сообщению, был убит 25-летний Шауки Карим "Али", выросший в семье палестинских беженцев в Ливане и являвшийся боевиком "Исламского джихада".

"Батальон Махмуда Маджуба" был сформирован "Исламским джихадом" в Ливане в 2006 году. Он назван в честь одного из командиров "Бригад Аль-Кудса", ликвидированного в мае 2006 года на территории Ливана.

Примечательно, что боевики "Исламского джихада" задействованы в провокациях "Хизбаллы" против израильских военных на юге Ливана.