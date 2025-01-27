Первая неделя "Железной стены" в Дженине: 15 террористов ликвидированы, более 40 арестованы. Видео

Силы бригады "Менаше" продолжают операцию "Железная стена" в Дженине и окрестностях. За первую неделю операции были ликвидированы 15 террористов, более 40 арестованы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Конфискованы десятки единиц огнестрельного оружия. Уничтожены десятки мин, заложенных на пути следования военных.

ЦАХАЛ сообщает об обнаружении взрывного устройства внутри стиральной машины в одном из зданий в Дженине.

Был также найден склад, на котором хранились газовые баллоны, предназначенные для изготовления взрывчатых устройств.