Бецалель Смотрич отозвал свое заявление об увольнении из правительства

Министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") отозвал свое увольнение из правительства в связи с договоренностью с партией "Оцма Иегудит": таким образом правые партии пытаются сохранить влияние в комиссии по назначению судей.

В соответствии с этим соглашением, "Оцма Иегудит" позволит депутату Альмогу Коэну голосовать вразрез с позицией фракции, если его сопартиец Ицхак Кройзер решит голосовать против коалиции.

Как сообщает 14 канал ИТВ, о таком намерении Кройзер должен уведомить за 48 часов, чтобы Бецалель Смотрич мог принять решение об увольнении из правительства.

Для выполнения этого соглашения требуется также согласие Альмога Коэна.