Канцелярия Нетаниягу: Арбель Иехуд, Агам Бергер и еще один заложник будут освобождены в четверг

Канцелярия премьер-министра Израиля распространила официальное заявление, в котором говорится, что Арбель Иехуд, Агам Бергер и еще один заложник будут освобождены ХАМАСом в ближайший четверг, 30 января, в дополнение к трем заложникам, которые будут возвращены в Израиль в субботу, 1 февраля.

Таким образом, на этой неделе ХАМАС освободит шестерых похищенных израильтян.

Канцелярия сообщает: "После жестких и решительных переговоров под руководством премьер-министра Нетаниягу ХАМАС пошел на уступки и освободит дополнительную партию заложников в ближайший четверг. В рамках этого этапа будут освобождены: Арбель Иехуд, военнослужащая Агам Бергер и еще один заложник. Кроме того, в субботу, в соответствии с договоренностью, будут освобождены еще трое похищенных".

Израиль получил от ХАМАСа информацию о состоянии всех заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения.

С понедельника, 27 января, Израиль разрешит проход жителей Газы на север сектора через "ось Нецарим".

Освобождение Арбель Иехуд, которую удерживает в плену "Исламский джихад", должно было состояться 25 января, это было согласовано через посредников. Однако в последний момент террористическая группировка изменила "формулу" и потребовала за Иехуд освободить 50 заключенных - 30 из них из числа отбывающих пожизненное заключение (убийц) и еще 20 – которым осталось менее 15 лет тюремного заключения. 25 января ХАМАС в обмен на освобождение 200 террористов из израильских тюрем освободил из Газы четырех девушек-военнослужащих: Нааму Леви, Лири Альбаг, Карину Ариеву и Даниэлу Гильбоа, находившихся в плену с 7 октября 2023 года.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)