"Те, кто не служат – не голосуют". Либерман выступил с новой инициативой

В понедельник, 27 января, на заседание фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман пришел с импровизированной избирательной урной. "Вы видите, что это? Это избирательная урна. Пришло время сказать четко и ясно – те, кто не служат – не голосуют. Пришла пора закончить ситуацию, при которой люди не ходят на призывные пункты, но ходят на избирательные участки".

"Накануне министр обороны заявил, что критерием при выборе нового начальника генерального штаба должно быть мировоззрение, ориентированное на победу в войне. Я слышу из "Кирии", что главным критерием является готовность провести удобный закон о призыве. Выживаемость коалиции не должна быть поводом для того, чтобы предоставить возможность уклоняться от службы. Все должны служить. Арабы, черкесы, друзы, евреи. Все", – заявил Либерман.

Отвечая на вопрос о юридической реформе, Либерман сказал: "Ярив Левин начинает с конца. Стране необходима подлинная юридическая реформа. Необходимо принятие конституции и создание конституционного суда".