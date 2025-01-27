ДТП в Араве, четверо пострадавших

В понедельник, 27 января, на 90-й трассе около Парана (Арава) легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадали четыре мужчины, все примерно 30 лет.

Двое пострадавших получили тяжелые травмы, еще двое – травмы средней тяжести, первоначально сообщала служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Позже, когда пострадавших доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, было заявлено, что их состояние средней тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.