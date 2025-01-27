ЦАХАЛ задержался в южном Ливане. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле.

В этом выпуске: ситуация вокруг юдавижного Ливана и действия Израиля.

Несмотря на установленный 60-дневный срок для завершения вывода войск, Израиль принял решение остаться в южном Ливане, что вызвало напряжённость в регионе. Причины такого шага кроются не только в формальном праве Израиля, но и в целенаправленных действиях, направленных на укрепление позиций и демонстрацию силы. Силы "Хизбаллы", которые находились в регионе до этого, не были устранены полностью, и на фоне задержки действий ливанской армии, Израиль получил дополнительный повод для сохранения присутствия.

Израиль намерен использовать это время для усиления своего контроля и продемонстрировать, что любые попытки эскалации будут встречены решительным ответом.

Смотрите в нашем новом выпуске: как решимость Израиля и продление присутствия в южном Ливане влияют на дальнейшую безопасность региона и стратегические отношения с Ливаном.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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