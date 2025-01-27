ЦАХАЛ объявил о расширении операции "Железная стена" на Туль-Карем

В понедельник, 27 января, Армия обороны Израиля объявила о расширении антитеррористической операции "Железная стена". Эта операция была начата 21 января в Дженине и окрестностях. С сегодняшнего дня она также проводится в Туль-Кареме и окрестностях. Таким образом, в зоне проведения операции оказывается почти вся северная Самария.

После 13:00 сегодня пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был нанесен авиаудар по террористам в районе Туль-Карема, в Самарии. Судя по публикациям в соцсетях, БПЛА ЦАХАЛа выпустил ракету по автомобилю, в котором находились террористы. Цель в Нур аш-Шамсе (к востоку от Туль-Карема) была поражена. Палестинские источники сообщали о двух убитых и трех раненых, которых доставили в местную больницу. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передавал, что один из убитых – местный лидер "Бригад Иззаддина аль-Касама" Ихаб Абу Аттия.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает, что целью авиаудара по автомобилю в Нур аш-Шамсе был Ихаб Абу Аттия. Сообщается, что, возглавляя боевиков ХАМАСа в районе Туль-Карема, он принимал участие в многих вооруженных атаках, в том числе в обстреле автомобиля на перекрестке Рамин 16 июля 2024 года, когда были ранены трое израильтян.