Сотни тысяч жителей Газы вернулись на север сектора
В понедельник, 27 января, сотни тысяч вынужденных переселенцев вернулись из лагерей беженцев на юге Газы в северные районы сектора, где проживали до начала войны.
Шествие беженцев на север Газы. Фоторепортаж
Агентство France-Presse со ссылкой на некий источник в "службах безопасности" Газы пишет, что уже в первые два часа после открытия контрольно-пропускного пункта Нецарим (то есть до 9 утра, когда еще был запрещен проезд автомобилей на север сектора) в северные районы отправились более 200 тысяч человек из лагерей для перемещенных лиц.
К настоящему времени все эти люди находятся на севере сектора Газы. Как будет обеспечено их размещение, учитывая то, что очень многие дома полностью или частично разрушены, неизвестно.
После достижения соглашения о досрочном освобождении трех заложников командование ЦАХАЛа разрешило жителям Газы возвращаться в северную часть сектора. Пешее движение по дороге Нецарим и по улице Ар-Рашид (приморская дорога) было открыто с 07:00 утра. Транспортным средствам было разрешено двигаться на север сектора после проверки по дороге Салах ад-Дин с 09:00 утра.
Многие арабские СМИ, в частности "Аль-Джазира", представляли шествие беженцев как очередную победу ХАМАСа.