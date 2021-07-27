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NEWSru.co.il :: В Израиле27 июля 2021 г., 06:50

"Вы террорист". Скандал в Кнессете: Бен Гвир отказался приветствовать Тиби и был удален из зала

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"Вы террорист". Скандал в Кнессете: Бен Гвир отказался приветствовать Тиби и был удален из зала

Вечером 26 июля в ходе заседания Кнессета вспыхнул конфликт между депутатами Кнессета Итамаром Бен Гвиром ("Ционут Датит") и Ахмадом Тиби (Объединенный арабский список).

Скандал разразился в тот момент, когда Тиби, являющийся одним из вице-спикеров парламента, вел заседание Кнессета. Бен Гвир, поднявшийся на трибуну, обратился к присутствующим в зале: "Господа министры и коллеги депутаты". Тиби прервал его, напомнив, что принято в первую очередь говорить "господин председатель". "Вы для меня не господин", – ответил Бен Гвир. Тиби продолжал настаивать, а Бен Гвир ответил, что правила обращаться к ведущему заседания нет ни в одном параграфе устава Кнессета. Тиби потребовал от Бен Гвира покинуть трибуну. "Вы вообще не председатель Кнессета, вы террорист, вы должны быть в сирийском парламенте, а не здесь", – заявил Итамар Бен Гвир.

Тиби потребовал от охранников удалить Бен Гвира из зала. Тот отказался покинуть трибуну, и они попытались удалить его силой. Скандал продолжался около пяти минут, и в результате Итамар Бен Гвир был удален. "Он наглец, он не выполнил прямых распоряжений вице-спикера, этого уже достаточно, чтобы удалить его с трибуны и из зала", – пояснил свои действия Ахмад Тиби. Он добавил, что называть депутатов террористами оскорбительно, а когда речь идет о спикере Кнессета совершенно недопустимо.


В свою очередь, депутат Орит Струк ("Ционут Датит") заявила, что скандал был спровоцирован самим Ахмадом Тиби. После длительных пререканий с ним, Струк также была удалена из зала заседаний.

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