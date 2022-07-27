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    В Израиле

    Зодиак доброго императора: у побережья Хайфы найдена редчайшая монета

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    Зодиак доброго императора: у побережья Хайфы найдена редчайшая монета
    AP Photo/Tsafrir Abayov     Зодиак доброго императора: у побережья Хайфы найдена редчайшая монета
    AP Photo/Tsafrir Abayov     Зодиак доброго императора: у побережья Хайфы найдена редчайшая монета
    AP Photo/Tsafrir Abayov     ВСЕ ФОТО

    В ходе исследования морского дна в районе пляжа Кармель в Хайфе сотрудники Управления древностей обнаружили редкую бронзовую монету периода римского императора Антонина Пия, правившего в 138-161 годах н.э. Чеканка указывает, что она датируется восьмым годом правления, то есть 144-145 годами.

    Монета была отчеканена в Александрии Египетской – главном городе римского востока. Она входила в набор из 13 монет, на 12 из которых были изображены знаки зодиака, а еще на одной – символы всех зодиакальных созвездий. На аверсе находки – портрет императора, а реверсе – изображения рака и богини Луны.

    "Подобная находка сделана в Израиле впервые. Но на побережье Израиля есть немало археологических объектов, свидетельствующих о тесных связях с соседними странами и их портами. Оказавшись на дне моря, артефакты, в том числе редчайшие, прекрасно сохранились. Они добавляют новые части к историческому паззлу", – говорит глава отдела морской археологии Управления Яаков Шарвит.

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    Глава Управления древностей Эли Эскозидо отмечает, что в последнее десятилетие в Израиле меняется отношение к морю. Оно воспринимается не как граница, а как важная часть страны, с которой связаны стратегические, энергетические, оборонные интересы, но также и история.

    Антонин Пий считается четвертым из пяти добрых императоров, при которых Рим достиг пика своего процветания. В отличие от своих предшественников Траяна и Адриана он не был военачальником и практически не покидал пределов Италии. Он отменил немало ограничений, наложенных Адрианом на евреев после подавления восстания Бар-Кохбы.

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