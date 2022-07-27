"А-Руах а-Ционит": Шакед и Хендель объявили об объединении

Вечером в среду, 27 июля, лидер партии "Ямина", министр внутренних дел Айелет Шакед и лидер партии "Дерех Эрец", министр связи Йоаз Хендель объявили об объединении во фракцию "А-Руах а-Ционит", в составе которой вместе пойдут на выборы в Кнессет 25-го созыва.

Выступая в Кфар-Макабиа, Шакед заявила, что целью объединения является выход из "петли" выборов и создание широкой коалиции национального единства. Хендель, в свою очередь, сказал, что и он, и Шакед "решительно выступают против узкого правительства Нетаниягу и экстремистов".

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Первое место в совместном списке займет Айелет Шакед, второе – Йоаз Хендель, четвертое Цви Хаузер, пятое – Абир Кара, а шестое – Ширли Пинто.

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Третье место отведено представителю национально-религиозного сектора, который не является членом одной из двух партий.

Ширли Пинто возмущена тем, что ей отведено шестое место, и не явилась на пресс-конференцию.

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Заявления о необходимости создания правительства национального единства стали результатом компромисса, достигнутого Шакед и Хенделем по вопросу о сотрудничестве с Биньямином Нетаниягу после выборов. Шакед настаивала на том, чтобы такая возможность оставалась открытой, Хендель категорически возражает против союза с Нетаниягу. В качестве компромиссного решения, которое позволило заключить союз, политики договорились обойти острый угол и ограничиться общими словами о необходимости создания правительства национального единства.