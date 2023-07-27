adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
25 - 34°
Тель-Авив:
25 - 32°
Эйлат:
31 - 44°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.710 ₪ 4.109 ₪
Иерусалим:
25 - 34°
Тель-Авив:
25 - 32°
Эйлат:
31 - 44°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Посольство Украины заказало опрос в Израиле: "76% израильских евреев за поставку систем ПВО Украине". Корнийчук: мы не сможем защитить паломников

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Посольство Украины заказало опрос в Израиле:
    Avshalom Sassoni‎‏/Flash90

    Газета "Исраэль а-Йом" пишет об опросе, который провел институт "Геокартография" по заказу посольства Украины в Израиле. Судя по публикуемым результатам этого опроса, 76% еврейского населения Израиля считают, что правительство должно одобрить поставку систем ПВО Украине.

    В октябре прошлого года редакция NEWSru.co.il проводила опрос по теме "Следует ли Израилю оказывать военную помощь Украине?" Тогда 68% наших читателей заявили, что поддерживают Украину в военном конфликте, при этом 53% опрошенных были согласны с тем, что Израилю следует начать оказывать военную помощь Украине.

    adv_11 incontent_1

    Опрос "Геокартографии" по заказу украинского посольства также показал, что примерно 50% израильтян считают, что в настоящее время, когда Россия ведет войну против Украины, Израиль больше поддерживает Украину, около 44% называют позицию Израиля нейтральной, только 6% полагают, что Израиль в большей степени поддерживает Россию.

    adv_12 m_ar_1

    В статье "Исраэль а-Йом", посвященной этому опросу (автор: Давид Барон), цитируется также интервью с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком, который настаивает на том, что правительство Израиля должно начать оказывать военную помощь Украине – прежде всего, поставками систем ПВО. По словам посла, Киев просит у Иерусалима системы защиты от баллистических ракет, а не "Железный купол", который не поможет против используемых Россией видов вооружений. При этом Корнийчук заявляет, что в нынешней ситуации власти Украины не смогут гарантировать безопасность израильских паломников, намеревающихся посетить Умань в период празднования Рош а-Шана. "Если Израиль не готов помочь защитить граждан Украины – возможно, он захочет защитить своих граждан", – говорит посол.

    adv_13 rimma_dw_d
    adv_14 rimma_dw_m
    adv_15 article_video
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    11:53 "Батальон аль-Айяш" объявил об обстреле территории Израиля из северной Самарии
    11:23 В приложениях цены на проезд остались повышенными, несмотря на объявленную отмену повышения цен. Разъяснение
    09:51 Антитеррористические операции в Иудее и Самарии: задержаны девять подозреваемых
    08:53 Посольство Украины заказало опрос в Израиле: "76% израильских евреев за поставку систем ПВО Украине". Корнийчук: мы не сможем защитить паломников
    08:17 Минфин обсудил угрозу "налогового бунта"
    08:10 Депутаты от "Ликуда" представили законопроект о разделении функций юридического советника правительства
    07:53 "Глобс": Египет просит Израиль увеличить поставки газа
    07:35 Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5