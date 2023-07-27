Посольство Украины заказало опрос в Израиле: "76% израильских евреев за поставку систем ПВО Украине". Корнийчук: мы не сможем защитить паломников

Газета "Исраэль а-Йом" пишет об опросе, который провел институт "Геокартография" по заказу посольства Украины в Израиле. Судя по публикуемым результатам этого опроса, 76% еврейского населения Израиля считают, что правительство должно одобрить поставку систем ПВО Украине.

В октябре прошлого года редакция NEWSru.co.il проводила опрос по теме "Следует ли Израилю оказывать военную помощь Украине?" Тогда 68% наших читателей заявили, что поддерживают Украину в военном конфликте, при этом 53% опрошенных были согласны с тем, что Израилю следует начать оказывать военную помощь Украине.

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Опрос "Геокартографии" по заказу украинского посольства также показал, что примерно 50% израильтян считают, что в настоящее время, когда Россия ведет войну против Украины, Израиль больше поддерживает Украину, около 44% называют позицию Израиля нейтральной, только 6% полагают, что Израиль в большей степени поддерживает Россию.

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В статье "Исраэль а-Йом", посвященной этому опросу (автор: Давид Барон), цитируется также интервью с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком, который настаивает на том, что правительство Израиля должно начать оказывать военную помощь Украине – прежде всего, поставками систем ПВО. По словам посла, Киев просит у Иерусалима системы защиты от баллистических ракет, а не "Железный купол", который не поможет против используемых Россией видов вооружений. При этом Корнийчук заявляет, что в нынешней ситуации власти Украины не смогут гарантировать безопасность израильских паломников, намеревающихся посетить Умань в период празднования Рош а-Шана. "Если Израиль не готов помочь защитить граждан Украины – возможно, он захочет защитить своих граждан", – говорит посол.