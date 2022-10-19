Следует ли Израилю оказывать военную помощь Украине? Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос, в ходе которого выяснялось мнение нашей аудитории по вопросу о возможных поставках израильских вооружений Украине.

В опросе, который проводился в течение одних суток (18-19 октября), приняли участие 9170 респондентов (8717 из них ответили на все 19 вопросов). 95% участников опроса живут в Израиле.

ИТОГИ ОПРОСА

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ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ

68% наших читателей заявили, что поддерживают Украину в военном конфликте. 12% поддерживают Россию. 19% не поддерживают ни Россию, ни Украину.

Среди репатриантов из РФ соотношение в поддержку Украины – 62%/14%, среди репатриантов из Украины – 77%/10%, среди репатриантов из СССР (до распада Советского Союза) – 66%/11%.

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Среди "правых" – 70%/10%, среди "левых" – 76%/9%, среди тех, кто не относит себя ни к "правым", ни к "левым" – 60%/16%.

Отметим также, что самая слабая поддержка Украины среди категории репатриантов, приехавших в Израиль в 2000-2013 годах – 61%/17%. В прочих категориях поддержка Украины выше, самая высокая – среди тех, кто репатриировался, в 2014 году и позже, а также среди тех, кто репатриировался в годы "большой алии" (1990-1992).

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От пола респондента уровень поддержки Украины или России не зависит.

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ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

53% опрошенных согласны с тем, что Израилю следует начать оказывать военную помощь Украине. 39% с этим не согласны.

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Но среди репатриантов из РФ немного больше таких, кто считает, что Израилю не следует оказывать военную помощь Украине: 47% против оказания такой помощи, 46% – за.

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Среди репатриантов из Украины за оказание Украине военной помощи выступили 67%, и только 27% – против.

Среди тех, кто репатриировался из СССР, 46% за оказание военной помощи, 44% – против.

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Среди "правых" за оказание Израилем военной помощи Украине – 52%, против – 40%.

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Среди "левых" за – 64%, против – 30%.

Только 27% наших читателей согласны с тем, что Израиль не должен оказывать военную помощь другим странам в принципе. 59% с таким подходом не согласны.

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50% респондентов считают, что в интересах Израиля оказание Украине как гуманитарной, так и военной помощи. 24% полагают, что в интересах Израиля оказание Украине только гуманитарной помощи. 22% заявляют, что не интересах Израиля оказание Украине какой-либо помощи.

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63% участников опроса согласны с мнением, что оказание помощи Украине в борьбе с иранскими дронами и ракетами даст ЦАХАЛу ценный опыт, который может пригодиться в будущем. 26% с этим не согласны.

37% считают, что необходимо прекратить разговоры о возможной военной помощи Украине, так как даже обсуждение этой темы ухудшает отношения с Россией. 57% так не считают.

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28% согласны с мнением, что Израиль должен оказывать военную помощь Украине, но тайно. 58% полагают, что не следует делать тайну из факта оказания такой помощи.

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57% выступают за то, чтобы Израиль оказывал помощь в подготовке украинских военных. 36% – против.

59% говорят, что Израиль должен дать разрешение третьим странам на поставку оружия израильского производства Украине. 33% – против такого шага.

Читателям было предложено выбрать наиболее приемлемый, на их взгляд, подход. 33% выступили за прямые поставки оружия Украине, как действуют другие страны Запада. 23% более разумным подходом считают поставки оружия третьим странам, с правом передачи Украине. 19% за то, чтобы не менять подход: в прежнем объеме гуманитарная помощь и поставки защитного снаряжения. 11% выступают за сокращение помощи Украине ("они бы нам не помогали"). 5% считают нужным вообще отказаться от оказания помощи Украине, "чтобы не раздражать Россию". 5% за увеличение поставок защитного снаряжения, но против того, чтобы поставлять оружие. 3% выступили за оказание Израилем помощи России в противостоянии с Украиной.

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Был задан вопрос: "Какие виды вооружений, на ваш взгляд, Израилю следовало бы начать поставлять Украине?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Чаще других называли: 1) средства борьбы с беспилотниками – 55%, 2) средства ПВО и ПРО – 54%, 3) разведывательные БПЛА – 39%, 4) ударные БПЛА – 35%, 5) средства управления, разведки и целеуказания – 35%. При этом 37% опрошенных, отвечая на этот вопрос, категорически заявили, Израилю не следует поставлять Украине никакие виды вооружений.

Вопрос: "Как вы считаете, следует ли правительству Израиля обсудить вопрос о возможности поставок вооружений Украине?" 33% заявили: "Нет, эту тему правительству Израиля вообще не следует обсуждать". 29% ответили: "Да, но это обсуждение должно быть секретным". 26% выбрали ответ: "Да, и это должно быть открытое обсуждение". 9% считают, что эту тему можно будет обсуждать только после формирования новой коалиции.

ОТНОШЕНИЯ СО СТРАНАМИ

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44% наших читателей не согласны с мнением, что следует поддерживать дружеские отношения с руководством РФ, чтобы не навредить еврейской общине в России. 35% выступают за такой подход. При этом среди репатриантов из РФ за такой подход 41%, против – 39%. Среди выходцев из Украины только 26% – за, 54% – против. Среди тех, кто репатриировался из СССР, голоса поделились поровну: 39% – за, 39% – против.

71% респондентов считают, что Израиль должен требовать введения новых санкций в отношении Ирана в связи с поставками иранских вооружений в Россию. 17% придерживаются противоположного мнения.

Был задан вопрос: "Какую страну вы считаете более дружественной по отношению к Израилю?" 42% назвали Украину, 13% – Россию. 35% выбрали ответ: "Ни Украина, ни Россия не являются для Израиля дружественными странами".