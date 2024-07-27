Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 27 июля: танки действуют на юге сектора

В ночь на 27 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий снова возросла.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в городе Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ обстреливал цели в Нусейрате, в центре сектора, есть раненые; силы ЦАХАЛа взорвали несколько зданий в центральной части сектора.

На юге сектора: танки ЦАХАЛа обстреливали цели в районе Таббат аль-Хашашин, северо-западней Рафаха; танки ЦАХАЛа обстреливали цели в районе Мирадж аль-Гарби в Рафахе; танки ЦАХАЛа обстреливали цели в районе Кайзан Рашуан, к югу от Хан-Юниса; танки ЦАХАЛа обстреливают цели на севере-западе Рафаха и в районе Мусабэ Мирадж; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Хан-Юнисе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Мусаба, к северу от Рафаха, двое убитых; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Аль-Караре, к северу от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 27 июля.