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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 27 июля: танки действуют на юге сектора

время публикации: 27 июля 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 06:33
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 27 июля: танки действуют на юге сектора
AP Photo/Tsafrir Abayov

В ночь на 27 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий снова возросла.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в городе Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ обстреливал цели в Нусейрате, в центре сектора, есть раненые; силы ЦАХАЛа взорвали несколько зданий в центральной части сектора.

На юге сектора: танки ЦАХАЛа обстреливали цели в районе Таббат аль-Хашашин, северо-западней Рафаха; танки ЦАХАЛа обстреливали цели в районе Мирадж аль-Гарби в Рафахе; танки ЦАХАЛа обстреливали цели в районе Кайзан Рашуан, к югу от Хан-Юниса; танки ЦАХАЛа обстреливают цели на севере-западе Рафаха и в районе Мусабэ Мирадж; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Хан-Юнисе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Мусаба, к северу от Рафаха, двое убитых; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Аль-Караре, к северу от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 27 июля.

Израиль
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