Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 27 июля, температура немного повысится, будет жарко и влажно. Переменная облачность. Утром возможен моросящий дождь на севере и в центре. Местами туман.

В Иерусалиме – 21-30 градусов, в Тель-Авиве – 28-32, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 24-34, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 30-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 27-32, в Ариэле – 23-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-35, на Голанских высотах – 23-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 110-160 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В воскресенье-понедельник температура незначительно повысится. Во вторник – без существенных изменений.