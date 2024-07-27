x
27 июля 2024
|
последняя новость: 16:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июля 2024
|
27 июля 2024
|
последняя новость: 16:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пожар в Кацрине: двое погибших, задержан подозреваемый

время публикации: 27 июля 2024 г., 03:12 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 05:29
Пожар в Кацрине: двое погибших, задержан подозреваемый
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на субботу, 27 июля, в Кацрине (Голанские высоты) в результате пожара погибли двое мужчин. По подозрению в поджоге и причастности к смерти двух человек задержан 52-летний подозреваемый, житель Кацрина.

Тела погибших доставлены в Институт судебно-медицинской экспертизы.

Вечером в субботу подозреваемого доставят в суд для принятия решения о продлении срока содержания под стражей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ