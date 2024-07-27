Пожар в Кацрине: двое погибших, задержан подозреваемый
время публикации: 27 июля 2024 г., 03:12 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 05:29
В ночь на субботу, 27 июля, в Кацрине (Голанские высоты) в результате пожара погибли двое мужчин. По подозрению в поджоге и причастности к смерти двух человек задержан 52-летний подозреваемый, житель Кацрина.
Тела погибших доставлены в Институт судебно-медицинской экспертизы.
Вечером в субботу подозреваемого доставят в суд для принятия решения о продлении срока содержания под стражей.