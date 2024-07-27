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Израиль

В результате обстрела из Ливана Мадждаль-Шамса погибли деcять человек, более 30 ранены

время публикации: 27 июля 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 20:41
Обстрел из Ливана деревни Мадждаль-Шамс. Десять человек погибли, более 30 ранены
Michael Giladi/Flash90
В результате обстрела из Ливана Мадждаль-Шамса погибли девять человек
David Cohen/Flash90

В результате обстрела с территории Ливана, зафиксированном в субботу, 27 июля, в 18:18, одна из ракет разорвалась на территории друзской деревни Мадждаль-Шамс. Ракета попала на футбольное поле, где в это время проходил матч.

В результате прямого попадания тяжелой ракеты погибли десять человек, ранены 34. Эта информация обновляется и уточняется. Все пострадавшие в возрасте от 10 до 20 лет.

По словам жителей Мадждаль-Шамса, сигнал "Цева адом" был слышен, однако большинство присутствовавших на стадионе не успели в укрытие.

Генеральный директор службы скорой помощи "Маген Давид Адом" Эли Бин ранее заявил, что в результате прямого попадания ракеты в Мадждаль-Шамсе ранены более 30 человек. Все пострадавшие в возрасте от 10 до 20 лет.

Согласно оценкам ситуации, проведенным в ЦАХАЛе и имеющимся разведданным, за обстрелом Мадждаль-Шамс стоит террористическая организация "Хизбалла".

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что обстрел с территории южного Ливана стал ответом террористов на уничтожение боевика подразделения "Радуан" (спецназ "Хизбаллы") в районе Кафр Кила.

Жителям Кирьят-Шмоны и окрестностей предписано оставаться в непосредственности близости от защишенных помещений.

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви проводит оценку ситуации совместно с министром обороны Йоавом Галантом и представителями командования Северным округом.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что по деревне Мадждаль-Шамс была выпущена ракета, а не подозрительная воздушная цель.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находящийся в Вашингтоне, проводит консультации по вопросам безопасности.

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