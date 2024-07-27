Около 100 порций крови поставлены в больницы для раненых в Мадждаль-Шамсе. Нужны еще доноры

Пресс-служба организации "Маген Давид Адом", которая помимо оказания неотложной помощи, курирует банк крови и всю систему донорства в Израиле, сообщила, что после трагедии в Мадждаль-Шамсе в больницы были поставлены около 100 порций донорской крови.

"Маген Давид Адом" обратилась к израильтянам с просьбой сдать в ближайшие дни кровь для пополнения банка. Адреса пунктов забора донорской крови можно найти на сайте МАДА.