Около 100 порций крови поставлены в больницы для раненых в Мадждаль-Шамсе. Нужны еще доноры
время публикации: 27 июля 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 21:45
Пресс-служба организации "Маген Давид Адом", которая помимо оказания неотложной помощи, курирует банк крови и всю систему донорства в Израиле, сообщила, что после трагедии в Мадждаль-Шамсе в больницы были поставлены около 100 порций донорской крови.
"Маген Давид Адом" обратилась к израильтянам с просьбой сдать в ближайшие дни кровь для пополнения банка. Адреса пунктов забора донорской крови можно найти на сайте МАДА.
Ссылки по теме