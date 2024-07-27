ЦАХАЛ: нет изменений в инструкциях для населения

После обстрела израильского населенного пункта Мадждаль-Шамс, в результате которого погибли 10 человек, пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил со специальным заявлением для прессы.

Даниэль Хагари заявил, что все погибшие в Мадждаль-Шамсе дети в возрасте от 10 до 20 лет. Они погибли в результате прямого попадания ракеты, запущенной "Хизбаллой", в центр футбольного поля в центре поселка.

"Мы проводим оценку ситуации. На данный момент нет никаких изменений в инструкциях Управления тылом для населения. Если такие изменения будут, мы сообщим об этом через официальные источники информации", – сказал представитель ЦАХАЛа.

Контр-адмирал Даниэль Хагари также прокомментировал заявление "Хизбаллы" о том, что она не имеет отношения к случившемуся: "В течение последнего часа "Хизбалла" врет и отрицает свою ответственность за этот обстрел. Но данные нашей разведки убедительно доказывают, что "Хизбалла" несет ответственность за гибель детей".