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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 27 июля: операции в Шхеме, около Дженина, около Рамаллы

время публикации: 27 июля 2024 г., 06:36 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 06:40
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 27 июля: операции в Шхеме, около Дженина, около Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 27 июля действовали в Шхеме и около Шхема (в Тале), в Кафр Раи (к югу от Дженина), в Синджиле (к северу от Рамаллы), в Ас-Саму (к югу от Хеврона).

Происходили вооруженные столкновения.

Рано утром террористы обстреляли КПП "Джаламэ", к северу от Дженина.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 27 июля.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат, на северной окраине Иерусалима.

В Исауийе, на севере Иерусалима, пограничная полиция проводила очередную операцию по поддержанию порядка в этом арабском населенном пункте. Во время проведения операции в сторону бойцов пограничной полиции одним из местных жителей был направлен автомобиль. Один из бойцов открыл огонь по автомобилю, тяжело ранив водителя. Раненый доставлен в больницу. Никто из бойцов пограничной полиции не пострадал. По данному инциденту начато расследование.

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