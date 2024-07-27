Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 27 июля: операции в Шхеме, около Дженина, около Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 27 июля действовали в Шхеме и около Шхема (в Тале), в Кафр Раи (к югу от Дженина), в Синджиле (к северу от Рамаллы), в Ас-Саму (к югу от Хеврона).

Происходили вооруженные столкновения.

Рано утром террористы обстреляли КПП "Джаламэ", к северу от Дженина.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 27 июля.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат, на северной окраине Иерусалима.

В Исауийе, на севере Иерусалима, пограничная полиция проводила очередную операцию по поддержанию порядка в этом арабском населенном пункте. Во время проведения операции в сторону бойцов пограничной полиции одним из местных жителей был направлен автомобиль. Один из бойцов открыл огонь по автомобилю, тяжело ранив водителя. Раненый доставлен в больницу. Никто из бойцов пограничной полиции не пострадал. По данному инциденту начато расследование.