x
27 июля 2025
|
последняя новость: 07:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июля 2025
|
27 июля 2025
|
последняя новость: 07:53
27 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП на 1-й трассе, мотоциклист в критическом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 27 июля 2025 г., 07:03 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 07:13
ДТП на 1-й трассе, мотоциклист в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 27 июля на 1-й трассе недалеко от развязки Шаар-Мизрахи столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован 24-летний мужчина, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим". Он в критическом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Авария произошла в туннеле. Полиция перекрыла движение на этом участке 1-й трассы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook