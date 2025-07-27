ДТП на 1-й трассе, мотоциклист в критическом состоянии

Утром 27 июля на 1-й трассе недалеко от развязки Шаар-Мизрахи столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован 24-летний мужчина, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим". Он в критическом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Авария произошла в туннеле. Полиция перекрыла движение на этом участке 1-й трассы.