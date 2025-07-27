С 10 утра в Газе "гуманитарное перемирие", ожидается доставка помощи

В воскресенье, 27 июля, в 10 утра в Газе вступает в силу "гуманитарное перемирие". Ожидается, что в сектор будут доставлены продовольствие и медикаменты со стороны Египта.

Рано утром грузовики с помощью для жителей Газы начали движение к пограничному переходу Рафах (Рафиах) на границе Египта и Газы. Это конвои ООН и гуманитарных организаций.

Речь не идет о реализации соглашения между Израилем и ХАМАСом. Договоренностей об освобождении заложников и прекращении огня пока не достигнуто.

ЦАХАЛ поясняет: 27 июля с 10:00 до 20:00 в Газе будет действовать режим "локального тактического прекращения огня в целях удовлетворения гуманитарных потребностей". Прекращение огня в этот период будет обеспечиваться не по всему сектору, а в ряде районов, где не действуют Армия обороны Израиля – Аль-Мауаси (на юго-западе сектора), Дир аль-Балах (центр сектора) и в городе Газа. При этом подчеркивается, что "гуманитарное перемирие" будет обеспечиваться "до дальнейшего уведомления". Определены постоянно охраняемые маршруты для доставки гуманитарных грузов, работающие с 6:00 до 23:00.

Накануне пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в соответствии с распоряжениями политического руководства Израиля, в ночь на 27 июля будет возобновлена поставка гуманитарной помощи в Газу с воздуха. По словам представителей армейской пресс-службы, это будет сделано для того, чтобы улучшить ситуацию с гуманитарной помощью Газе и опровергнуть лживые утверждения о голоде, якобы, сознательно насаждаемом ЦАХАЛом в секторе Газа". Поставки будут осуществляться совместно с международными организациями.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала также, что будут организованы "безопасные гуманитарные коридоры" для ввоза грузов представителями ООН.