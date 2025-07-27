Начался июльско-августовский призыв в ЦАХАЛ

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о начале летнего призыва 2025 года, который проводится на фоне военных действий, ведущихся израильской армией. В ближайшие недели на призывные пункты прибудут тысячи призывников и призывниц, которым предстоит выполнять широкий круг задач.

В заявлении подчеркивается, что мощь ЦАХАЛа и государства Израиль зиждется на боевых частях, проходящие здесь службу солдаты – юноши и девушки – играют центральную роль в защите страны, их вклад заслуживает огромной благодарности.

Впервые будет осуществлен призыв в батальон "Ари", развернутый в составе спасательно-учебной бригады командования тыла. В начале сентября начнется третий призыв в бригаду "Хашмонаим".

Каждый призывник получит "звездочки", на которые сможет приобрести предметы одежды в различных торговых сетях.

Подразделение "Мейтав" подготовилось к тому, чтобы дать точный и деликатный ответ на все запросы призывников, в особенности пострадавших во время войны. Учебные базы готовы к приему новобранцев. План призыва соответствует потребностям ЦАХАЛа, его подразделений и бригад, чтобы обеспечить непрерывность военных действий.