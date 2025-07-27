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Израиль

Бен-Гвир потребует обсудить на заседании кабинета вопрос о гуманитарной помощи Газе

Газа
Биньямин Нетаниягу
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 27 июля 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 11:08
Бен-Гвир потребует обсудить на заседании кабинета вопрос о гуманитарной помощи Газе
Chaim Goldberg/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир намерен потребовать проведения специального заседания военно-политического кабинета по вопросу о расширении гуманитарной помощи сектору Газы.

По словам Бен-Гвира, ему стало известно об этих решениях только после исхода шаббата, в то время как приняты они были во время консультаций в субботу.

"Представитель канцелярии премьер-министра пояснил мне, что это было сделано для того, чтобы "не вынуждать меня нарушать шаббат". Это самое дурацкое объяснение, с которым мне приходилось сталкиваться. Я министр национальной безопасности, и всем прекрасно известно, что я отвечаю в шаббат на вопросы, связанные с безопасностью", – заявил Бен-Гвир в интервью "Кан Бет".

Министр финансов Бецалель Смотрич не отреагировал публично на тот факт, что не принимал участия в обсуждениях.

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