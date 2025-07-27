Четверо солдат-срочников отказались возвращаться в Газу и отправлены в военную тюрьму

По данным новостной службы "Кан", четверо военнослужащих 931-го батальона бригады "Нахаль", участвовавшие в боевых действиях в Газе в течение длительного времени, отказались возвращаться в Газу, за что были наказаны.

Трое из них были приговорены к заключению в военной тюрьме сроком от 10 до 12 дней, а четвертый солдат ожидает суда. Все четверо отстранены от боевых задач.

Военнослужащие утверждают, что переживают "глубокий внутренний кризис" после всего, что видели во время войны, но армия, по их словам, вместо того чтобы оказать им психологическую помощь, отправила их в тюрьму.

Пресс-служба Армии обороны Израиля, комментируя эту ситуацию, сообщила, что военнослужащие были осмотрены военным психиатром и были признаны годными к участию в боевых действиях. "После дисциплинарного разбирательства бойцы по-прежнему отказывались выполнять приказ, и поэтому были приговорены к сроку в военной тюрьме", – говорится в ответе, в котором подчеркивается, что решение было принято в соответствии с уставом и с учетом обстоятельств. "ЦАХАЛ серьезно относится к отказу от выполнения приказа, особенно в период боевых действий", – подчеркивается в сообщении.