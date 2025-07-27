Министр обороны Кац предупредил Хаменеи: "Не угрожай Израилю – иначе мы доберемся до тебя"

Министр обороны Исраэль Кац после визита на авиабазу "Рамон" вместе с Биньямином Нетаниягу опубликовал угрозы в адрес верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. "Я хочу передать ясное послание диктатору Хаменеи: если ты продолжишь угрожать Израилю, мы вновь достанем до Тегерана – и с еще большей мощью. И на этот раз – доберемся до тебя лично. Не угрожай, чтобы не пострадать", – говорится в заявлении для прессы, опубликованном пресс-службой министра.

Сайт "Мако", цитируя Каца, отмечает, что в Иране многие полагают: серия взрывов и пожаров, произошедших на прошлой неделе в стране, является следствием действий Израиля. Об этом, в частности, на прошлой неделе писало издание The New York Times.

При этом источник в Корпусе стражей исламской революции заявил американскому изданию, что Тегеран воздерживается от прямых обвинений в адрес Израиля, поскольку в таком случае ему пришлось бы отреагировать.