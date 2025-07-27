16 военнослужащих эвакуированы из Газы с подозрением на тепловой удар
время публикации: 27 июля 2025 г., 21:03 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 21:07
16 военнослужащих ЦАХАЛа были доставлены из южной части сектора Газы в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве с признаками обезвоживания и подозрением на тепловой удар.
По данным ЦАХАЛа, состояние одного из них оценивается как средней тяжести, остальные пострадавшие находятся в легком состоянии. Семьи военнослужащих уведомлены.
На побережье Средиземного моря сохраняется жаркая и сухая погода. В секторе Газы 27 июля температура воздуха достигала 36 градусов.