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Израиль

16 военнослужащих эвакуированы из Газы с подозрением на тепловой удар

Газа
ЦАХАЛ
время публикации: 27 июля 2025 г., 21:03 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 21:07
16 военнослужащих эвакуированы из Газы с подозрением на тепловой удар
Пресс-служба ЦАХАЛа

16 военнослужащих ЦАХАЛа были доставлены из южной части сектора Газы в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве с признаками обезвоживания и подозрением на тепловой удар.

По данным ЦАХАЛа, состояние одного из них оценивается как средней тяжести, остальные пострадавшие находятся в легком состоянии. Семьи военнослужащих уведомлены.

На побережье Средиземного моря сохраняется жаркая и сухая погода. В секторе Газы 27 июля температура воздуха достигала 36 градусов.

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