В ДТП возле Нацерета пострадали два человека, состояние одного из них тяжелое

На 79-й трассе, недалеко от развязки Нацерет, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в аварии пострадали два человека: мужчина примерно 53 лет получил тяжелые травмы, второй пострадавший – легкие.

Оба пострадавших доставлены в Итальянскую больницу в Нацерете.

Дорожная полиция выясняет обстоятельства происшествия.