В ДТП возле Нацерета пострадали два человека, состояние одного из них тяжелое
время публикации: 27 июля 2025 г., 20:48 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 20:48
На 79-й трассе, недалеко от развязки Нацерет, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в аварии пострадали два человека: мужчина примерно 53 лет получил тяжелые травмы, второй пострадавший – легкие.
Оба пострадавших доставлены в Итальянскую больницу в Нацерете.
Дорожная полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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