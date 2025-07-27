За домогательства к маленькой девочке задержан житель Кафр-Акаба

Полиция задержала 34-летнего педофила из Кафр-Акаба (северный пригород Иерусалима). Задержанный подозревается в развратных действиях в отношении шестилетней девочки в доме, куда он приехал для установки мебели.

По ходатайству полиции срок его содержания под стражей был продлен судом до 28 июля.

Подозреваемого задержали после жалобы матери девочки. Семья проживает на севере Иерусалима.

В сообщении пресс-службы полиции рассказывается: после того, как рабочие пришли в дом для установки мебели, один из них позвал девочку на балкон, где прикасался к ней и снял с нее нижнее белье. Девочка испугалась и рассказала об этом матери, которая в ответ заперла рабочих в доме и вызвала полицию.

Во время допроса подозреваемый заявил, что ему "нравятся маленькие девочки".