"Ликуд" выступил в защиту депутата Мильвицкого

"Ликуд" опубликовал официальное заявление по поводу расследования в отношении депутата Кнессета Ханоха Мильвицкого.

В партии подвергли резкой критике действия и решения юридического советника правительства. "С того момента, как стало известно о решении правительства уволить юридического советника, юридический советник последовательно блокирует инициативы правительства и открывает одно за другим дела против членов коалиции. Решение открыть уголовное дело против депутата Мильвицкого через сутки после того, как стало известно о решении назначить его исполняющим обязанности главы финансовой комиссии Кнессета – это одно из них. Всем понятно, что речь идет о не случайно выбранном моменте и о политических мотивах", – говорится в заявлении.

29 июля ожидается голосование на заседании организационной комиссии Кнессета по вопросу об утверждении кандидатуры Мильвицкого на должность главы комиссии. Координатор оппозиционных фракций Мерав Бен-Ари обратилась к спикеру Кнессета Амиру Охане с просьбой заморозить назначение Мильвицкого в связи с подозрениями в его адрес.

Как сообщалось ранее, Мильвицки подозревается в изнасиловании и попытке повлиять на показания свидетеля.

Ранее газета "Гаарец" сообщала со ссылкой на анонимные источники, что в правоохранительных органах высказывают сомнения в возможности обосновать подозрения в изнасиловании. Это связано с тем, что подозреваемая живет в России и отказывается давать показания.