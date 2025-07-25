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Израиль

Walla: депутат Мильвицки был вызван на допрос по подозрению в попытке подкупа свидетеля

время публикации: 25 июля 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 12:11
Walla: депутат Мильвицки был вызван на допрос по подозрению в попытке подкупа свидетеля
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Ханох Мильвицки ("Ликуд") был вызван на допрос к следователям "Лахав 433" по подозрению в попытке подкупа свидетеля, пишет Walla.

В публикации сказано, что перед своим избранием в Кнессет Ханох Мильвицки был юридическим консультантом по делу движения "Каббала леАм" в Петах-Тикве. И его подозревают в подкупе свидетеля по этому делу.

Отмечается, что расследование ведется с 2022 года – после публикации N12, в которой говорилось о подозрениях в отношении Михаэля Лайтмана. В деле была потерпевшая, которой, по версии следствия, Мильвицки предлагал дать полиции ложные показания за вознаграждение.

Сам Ханох Мильвицки категорически отвергает все подозрения в свой адрес.

Отметим, что на этой неделе о Мильвицком говорили, как об одном из основных кандидатов на пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. В итоге премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о поддержке кандидатуры депутата Ханоха Мильвицкого на пост временного главы финансовой комиссии Кнессета.

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