Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 27 июля, температура повысится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. На побережье душно и влажно. Солнечно.

В Иерусалиме – 24-36 градусов, в Тель-Авиве – 25-34, в Хайфе – 26-33, в Эйлате – 31-41, в Беэр-Шеве – 23-40, в Мицпе-Рамоне – 27-38, на побережье Мертвого моря – 31-42, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-34, в Ариэле – 25-36, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-40, на Голанских высотах – 24-39.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 60-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 15 км/ч).

В понедельник – без существенных изменений. Во вторник-среду жара спадет.