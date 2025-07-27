ЦАХАЛ перехватил судно Handala, следовавшее в сторону Газы

Вечером в субботу, 26 июля, израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна задержаны.

Во время проведения операции над судном находился беспилотник ЦАХАЛа.

После перехвата судно Handala отбуксируют в порт Ашдода.

МИД Израиля заявил: "Израильские военно-морские силы остановили судно... перед нелегальным вторжением в морскую зону побережья Газы. Судно благополучно следует к берегам Израиля. Все пассажиры в безопасности".

Пропалестинские активисты заявили, что находившиеся на борту судна Handala были "похищены". Что не соответствует действительности.

Ранее израильские военные предупреждали, что судно будет перехвачено, если экипаж не изменит направление движения.

Судно Handala вышло из Италии примерно через полтора месяца после яхты Madleen из "Флотилии свободы", задержанного ВМС ЦАХАЛа при попытке прорыва блокады Газы.

Судно носит имя знаменитого персонажа комиксов художника Наджи ал-Али по имени Хандала. Хандала – 10-летний палестинский мальчик, который всегда изображается спиной со сцепленными сзади руками и опущенной головой. По задумке автора, персонаж вынужден был покинуть родину и не повзрослеет, пока не вернется в Палестину.