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Израиль

Внимание, розыск: пропала 60-летняя Яфа Овадия из Ришон ле-Циона

время публикации: 27 июля 2025 г., 20:28 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 20:28
Внимание, розыск: пропала 60-летняя Яфа Овадия из Ришон ле-Циона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 60-летней Яфы Овадьи, из Ришоне ле-Циона. В последний раз ее видели недалеко от места проживания 24 июля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, среднего телосложения, карие глаза, седые вьющиеся волосы. Одежда: черные брюки, красная футболка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 03-960-94444.

Израиль
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