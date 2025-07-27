Внимание, розыск: пропала 60-летняя Яфа Овадия из Ришон ле-Циона

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 60-летней Яфы Овадьи, из Ришоне ле-Циона. В последний раз ее видели недалеко от места проживания 24 июля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, среднего телосложения, карие глаза, седые вьющиеся волосы. Одежда: черные брюки, красная футболка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 03-960-94444.