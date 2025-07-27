x
27 июля 2025
|
последняя новость: 18:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июля 2025
|
27 июля 2025
|
последняя новость: 18:32
27 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Телеканал "Аль-Арабия": ведутся переговоры о продлении "гуманитарной паузы" в Газе

ЦАХАЛ
Газа
Война с ХАМАСом
ООН
время публикации: 27 июля 2025 г., 18:32 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 18:32
Телеканал "Аль-Арабия": ведутся переговоры о продлении "гуманитарной паузы" в Газе
AP Photo/Jehad Alshrafi

По информации телеканала "Аль-Арабия", между посредниками и Израилем ведутся переговоры о продлении "гуманитарной паузы" в секторе Газа на несколько дней. (Отметим, что эта информация не подтверждена другими источниками.)

Согласно данным "Аль-Арабии", Египет и Катар подключились к усилиям по созданию четырёх гуманитарных коридоров для жителей сектора.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, режим "локального тактического прекращения огня в целях удовлетворения гуманитарных потребностей", начавшийся в 10 часов утра, будет действовать до 20:00. Прекращение огня обеспечивается не по всему сектору, а в ряде районов, где не действуют Армия обороны Израиля – Аль-Мауаси (на юго-западе сектора), Дир аль-Балах (центр сектора) и в городе Газа. При этом подчеркивается, что "гуманитарное перемирие" будет обеспечиваться "до дальнейшего уведомления". Определены постоянно охраняемые маршруты для доставки гуманитарных грузов, работающие с 6:00 до 23:00.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2025

Четверо солдат-срочников отказались возвращаться в Газу и отправлены в военную тюрьму
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2025

660-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2025

С 10 утра в Газе "гуманитарное перемирие", осуществляется доставка помощи