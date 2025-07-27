Телеканал "Аль-Арабия": ведутся переговоры о продлении "гуманитарной паузы" в Газе

По информации телеканала "Аль-Арабия", между посредниками и Израилем ведутся переговоры о продлении "гуманитарной паузы" в секторе Газа на несколько дней. (Отметим, что эта информация не подтверждена другими источниками.)

Согласно данным "Аль-Арабии", Египет и Катар подключились к усилиям по созданию четырёх гуманитарных коридоров для жителей сектора.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, режим "локального тактического прекращения огня в целях удовлетворения гуманитарных потребностей", начавшийся в 10 часов утра, будет действовать до 20:00. Прекращение огня обеспечивается не по всему сектору, а в ряде районов, где не действуют Армия обороны Израиля – Аль-Мауаси (на юго-западе сектора), Дир аль-Балах (центр сектора) и в городе Газа. При этом подчеркивается, что "гуманитарное перемирие" будет обеспечиваться "до дальнейшего уведомления". Определены постоянно охраняемые маршруты для доставки гуманитарных грузов, работающие с 6:00 до 23:00.