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Израиль

Гуманитарная помощь Газе грозит взорвать коалицию

Бецалель Смотрич
Коалиция
время публикации: 27 июля 2025 г., 20:43 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 20:52
Гуманитарная помощь Газе грозит взорвать коалицию
Flash90/Oren Ben Hakoon
Смотрич на заседании "лобби за возвращение еврейских поселений в Газу"
Chaim Goldberg/Flash90

Глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич созвал вечером 27 июля срочное совещание. Оно заявлено, как политическая консультация, и она проходит на фоне расширения гуманитарной помощи сектору Газы.

Как сообщал телеканал i24 News, на протяжении всего дня Смотрич беседовал с приближенными Нетаниягу и с ним самим, пытаясь убедить его отказаться от изменений в том, что касается гуманитарной помощи сектору Газы. Эти беседы успеха не имели.

По сообщению "Кан 11", в окружении Смотрича заявляют, что есть кризис доверия между ним и премьер-министром. "Мы обдумываем дальнейшие шаги", – заявляют в "Ционут Датит".

Ранее сообщалось, что министр по делам поселенчества и национальных проектов Орит Струк взвешивает возможность покинуть правительство на фоне расширения гуманитарной помощи Газе. "Это капитуляция, мне там делать нечего", – сказала Струк.

Израиль
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