Израиль разрешил ОАЭ строить водопровод из Египта в Газу

27 июля офис координатора действий правительства на территориях сообщил о разрешении, которое было выдано ОАЭ продвигать инициативу по созданию водопровода от очистительного комплекса в Египте до района Муаси в Газе.

Этот водопровод даст обеспечит водой 600 тысяч жителей в Газе и будет действовать вне зависимости от израильских водопроводов.

Разрешение было выдано по распоряжению политического руководства. Отметим, что ни правительство, ни военно-политический кабинет, ни одна другая структура не сообщала об этом решении, и не известно, какая структура его утвердила.

В сообщении офиса координатора действий правительства говорится, что 27 июля начался ввоз рабочего инвентаря из Египта в Газу. Ввоз осуществляется через КПП "Керем Шалом" после тщательной проверки всех аспектов безопасности.

Работы начнутся в ближайшие дни и продлятся несколько недель.