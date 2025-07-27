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Израиль

Предъявлены обвинения "шерифу Бней-Брака": изнасилования подростков и сексуальные домогательства

Сексуальное насилие
Прокуратура
Бней-Брак
время публикации: 27 июля 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 13:58
Предъявлены обвинения "шерифу Бней-Брака": изнасилования подростков и сексуальные домогательства
Avshalom Sassoni/Flash90

Государственная прокуратура представила в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 38-летнего Хаима Роттера, председателя организации "А-Шомрим": он обвиняется в сексуализированном насилии в отношении четверых пострадавших, включая 15-летнего мальчика.

По данным обвинительного заключения, Роттер использовал свое положение и должность в организации "А-Шомрим", которую он возглавлял полтора десятилетия, для совершения сексуальных преступлений. Заявления относятся к периоду с 2009 по 2024 годы.

В рамках своей должности Роттер руководил всей деятельностью организации, включая набор волонтеров, он патрулировал улицы Бней-Брака и поддерживал постоянную связь с полицейским участком в Бней-Браке. Благодаря этому Хаим Роттер стал общественно значимой фигурой и приобрел авторитет в глазах общественности.

Ему вменяется изнасилование несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, принуждение к изнасилованию несовершеннолетнего, непристойные действия с применением силы и непристойные действия без согласия жертвы.

Прокуратура просит оставить обвиняемого под стражей до завершения судебных разбирательств.

Израиль
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