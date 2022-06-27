adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
25 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.397 ₪ 3.596 ₪
Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
25 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Античный "Бестиарий из Лода" обрел дом: в Израиле открылся Центр мозаики

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Античный
    Фото: Peter Pen Stepansky     Античный
    Фото: Peter Pen Stepansky     Консервация мозаики
    Фото: Emil Aladjem/Управление древностей Израиля     ВСЕ ФОТО

    27 июня в Лоде состоялась церемония открытия Археологического центра, посвященного обнаруженным в городе мозаикам позднего римского периода. В церемонии прияли участие спонсор проекта Шелби Уайт, мэр Лода Яир Ревиво, глава Управления древностей Эли Эскозидо.

    Главный экспонат центра – ставший уже знаменитым "Бестиарий из Лода": мозаика размером 17 на 9 метров, датируемая концом третьего – началом четвертого века н.э. Она была обнаружена в 1996 году, но позже засыпана, поскольку долго не могли найти средств на реставрацию. Музей открылся на том самом месте, где мозаика и была найдена.

    "Когда мы с Леоном Леви увидели эту мозаику, то сразу поняли, насколько она важна не только для Лода, но и для всего мира, и каким важным вкладом станет создание в Лоде этого культурного центра. Я счастлива, что получила шанс сделать этот вклад, стать частью проекта реставрации мозаики и создания музея. Это сбывшаяся мечта", – сказала Шелби Уайт.

    adv_11 m_ar_1

    "Наконец-то этот день настал. Центр станет предметом нашей гордости, он подчеркивает нашу связь с многовековой историей Лода. Ведь наш город – тоже мозаика, мозаика культур. Этот музей позволит городу занять место на туристической карте мира. Люди со всей планеты будут приезжать в Лод, чтобы увидеть мозаику", – заявил мэр Яир Ревиво.

    Глава Управления древностей в своем выступлении подчеркнул, что именно сотрудники управления обнаружили мозаику и обеспечили ее реставрацию. Он поблагодарил и городские власти, и спонсора проекта, чье имя получил музей.

    Мозаика, обнаруженная в 1996 году, – самая большая по площади и одна из наиболее сохранившихся в Израиле. На ней можно увидеть животных, птиц, рыб, растение и даже парусное судно. В отличие от большинства других мозаик данного периода на ней нет изображений человека.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_2

    Предполагается, что она украшала внутренний дворик или парадный зал богатой римской виллы. В 2018 году по соседству была найдена еще одна мозаика, меньших размеров. Она также будет представлена в новом музее.

    Добавим, что перед тем, как занять отведенное ей место, сделанная в Лоде находка совершила турне по ведущим музеям мира. Ее можно было увидеть и в петербургском Эрмитаже, и в парижском Лувре, и в нью-йоркском Музее Метрополитен.

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Апреля 2021
    Византийская мозаика из Явне останется в городе
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Июля 2018
    При строительстве Центра мозаик в Лоде обнаружен новый "бестиарий"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Февраля 2018
    Мозаика, "достойная столицы империи", обнаружена в Кейсарии
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Октября 2017
    Возвращение "мозаики из Лода": заложен первый камень нового музея
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    20:02 ХАМАС сообщил об ухудшении состояния одного из израильтян, удерживаемых в плену
    19:39 Alibaba закрывает НИОКР-центр в Израиле и увольняет 50 работников
    19:37 Предотвращена контрабанда наркотиков из Египта стоимостью более 3 млн шекелей
    19:25 Профсоюз учителей возобновляет забастовку в школах и детских садах
    18:39 Утечка опасных веществ в иорданском порту Акаба: пятеро погибших и более 200 пострадавших
    18:30 Алон Кастиэль, обсужденный за сексуальные преступления, будет освобожден досрочно
    17:51 В Кременчуге ракета попала в ТЦ. Зеленский: "Количество жертв невозможно представить"
    17:37 Два свидетельства в соцсетях: солдат ЦАХАЛа "арестовывает" мальчика и солдаты ЦАХАЛА спасают жизнь ребенку
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5