Античный "Бестиарий из Лода" обрел дом: в Израиле открылся Центр мозаики

27 июня в Лоде состоялась церемония открытия Археологического центра, посвященного обнаруженным в городе мозаикам позднего римского периода. В церемонии прияли участие спонсор проекта Шелби Уайт, мэр Лода Яир Ревиво, глава Управления древностей Эли Эскозидо.

Главный экспонат центра – ставший уже знаменитым "Бестиарий из Лода": мозаика размером 17 на 9 метров, датируемая концом третьего – началом четвертого века н.э. Она была обнаружена в 1996 году, но позже засыпана, поскольку долго не могли найти средств на реставрацию. Музей открылся на том самом месте, где мозаика и была найдена.

"Когда мы с Леоном Леви увидели эту мозаику, то сразу поняли, насколько она важна не только для Лода, но и для всего мира, и каким важным вкладом станет создание в Лоде этого культурного центра. Я счастлива, что получила шанс сделать этот вклад, стать частью проекта реставрации мозаики и создания музея. Это сбывшаяся мечта", – сказала Шелби Уайт.

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"Наконец-то этот день настал. Центр станет предметом нашей гордости, он подчеркивает нашу связь с многовековой историей Лода. Ведь наш город – тоже мозаика, мозаика культур. Этот музей позволит городу занять место на туристической карте мира. Люди со всей планеты будут приезжать в Лод, чтобы увидеть мозаику", – заявил мэр Яир Ревиво.

Глава Управления древностей в своем выступлении подчеркнул, что именно сотрудники управления обнаружили мозаику и обеспечили ее реставрацию. Он поблагодарил и городские власти, и спонсора проекта, чье имя получил музей.

Мозаика, обнаруженная в 1996 году, – самая большая по площади и одна из наиболее сохранившихся в Израиле. На ней можно увидеть животных, птиц, рыб, растение и даже парусное судно. В отличие от большинства других мозаик данного периода на ней нет изображений человека.

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Предполагается, что она украшала внутренний дворик или парадный зал богатой римской виллы. В 2018 году по соседству была найдена еще одна мозаика, меньших размеров. Она также будет представлена в новом музее.

Добавим, что перед тем, как занять отведенное ей место, сделанная в Лоде находка совершила турне по ведущим музеям мира. Ее можно было увидеть и в петербургском Эрмитаже, и в парижском Лувре, и в нью-йоркском Музее Метрополитен.