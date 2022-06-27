Решающие дни: депутаты начинают голосование по роспуску Кнессета

В Кнессете готовятся к голосованиям по роспуску парламента, которые начнутся утром 27 июня.

Организационная комиссия Кнессета соберется на заседание, в ходе которого законопроект о роспуске должен быть утвержден, и после обеда начнутся обсуждения и голосования на пленарном заседании парламента. В Кнессете полагают, что, если не будет неожиданностей, то 29 июня закон будет окончательно утвержден.

В оппозиции продолжают делать все возможное для того, чтобы максимально отложить голосование, выиграв тем самым время для последних попыток создать альтернативное правительство. Шанс на успех крайне низок, однако Бецалель Смотрич ("Ционут Датит"), Моше Гафни ("Яадут а-Тора") и Айелет Шакед ("Ямина") продолжают искать возможности для переговоров. В ультраортодоксальных кругах звучит немало критики в адрес главы оппозиции Биньямина Нетаниягу. "Он не сделал никаких реальных шагов, которые позволили бы достичь прорыва на переговорах, он мог бы согласиться быть вторым в ротации с Ганцем, и тогда была бы возможность о чем-то договариваться с "Кахоль Лаван"", – заявляют в "Яадут а-Тора".

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В коалиции заинтересованы в том, чтобы законопроект о роспуске Кнессета был утвержден как можно быстрее. Во-первых, это лишит оппозицию возможности преподнести сюрприз в виде альтернативного правительства, а во-вторых даст возможность Яиру Лапиду занять должность действующего премьер-министра. Как сообщает радиостанция "Кан Бет", представители коалиции предложили оппозиции полностью заморозить продвижение законопроекта о запрете обвиняемому в уголовных преступлениях формировать правительство. Взамен в коалиции требуют максимально быстрого продвижения законопроекта о роспуске Кнессета. По сведениям "Кан Бет", коалиция готова гарантировать замораживание этого законопроекта на весь предвыборный период. В оппозиции пока не дали ответа на это предложение.

В "Ликуде", тем временем, продолжается скандал, вызванный заявлением депутата Дуду Амсалема накануне в эфире телеканала "Кешет". Напомним, что, по словам Амсалема, если "Ликуду" удастся сформировать коалицию из 61 депутата, то партия будет готова пригласить РААМ в качестве дополнительного коалиционного партнера. Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил в ответ, что Амсалем "не в первый раз" говорит только от своего собственного имени. "Я был поражен его словами", – добавил Нетаниягу. Депутат Амсалем не смолчал и ответил главе своей партии. "Он хочет нанести мне политический ущерб. Он мог бы позвонить мне, выяснить, что я имел в виду. Он мог бы высказаться более осторожно. Но он хочет причинить мне ущерб. Кстати, я был бы очень рад, если бы Нетаниягу прояснил свою позицию по этому вопросу", – сказал Амсалем в интервью радиостанции "Галей Исраэль". На фоне конфликта между Нетаниягу и Амсалемом в "Ликуде" приняли решение отменить еженедельное заседание фракции. "Высказыванием в десять секунд Амсалем разрушил всю предвыборную тактику", – заявляют в "Ликуде".

В политических кругах продолжат обсуждать дальнейшие шаги главы правительства Нафтали Беннета. Накануне премьер-министр встречался с министром внутренних дел Айелет Шакед, а позднее состоялась тройственная встреча, в которой помимо Беннета и Шакед принимал участие и замминистра по делам религий Матан Каана. Шакед и Каана продолжают убеждать Беннета не покидать политику. Однако, судя по всему, решение Беннета взять тайм-аут от политики уже созрело, и сейчас речь идет лишь о времени его озвучивания. В случае ухода Беннета с политической сцены, партию "Ямина", вероятнее всего, возглавит Айелет Шакед. Каана дал понять Беннеу, что не намерен баллотироваться в Кнессете в составе партии, которую возглавляет Шакед, так как она готовит союз с блоком Биньямина Нетаниягу.

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