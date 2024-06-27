Разрешено к публикации: в ходе операции в Дженине погиб офицер группы снайперов спецназа "Харув"
время публикации: 27 июня 2024 г., 10:21 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 10:30
Разрешено к публикации: в ходе антитеррористической операции в Дженине погиб офицер бригады "Кфир" – капитан Алон Сакаджиу, 22 года, из Хадеры. Он командовал группой снайперов спецназа "Харув".
Еще один боец, из спецподразделения "Харув", был тяжело ранен.
Несколько военнослужащих получили ранения – от легких до средней степени тяжести.