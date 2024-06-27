ВВС ЦАХАЛа атаковали в Хан-Юнисе школу, превращенную в штаб ХАМАСа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали террористов, находившихся в школьном комплексе "Аль-Хасна" в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

"Школа служила штаб-квартирой террористической организации ХАМАС, где террористы ХАМАСа планировали нападения, осуществляли руководство множеством атак против наших военных, действующих в секторе Газы", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Атака была тщательно спланирована и проведена с использованием высокоточного оружия, чтобы минимизировать причинение вреда непричастным к террору, подчеркивает ЦАХАЛ.