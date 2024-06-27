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Израиль

Протест против призыва в армию в районе Бней-Брака, полицией задержаны 32 человека

время публикации: 27 июня 2024 г., 20:40 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 20:40
Протест против призыва в армию в районе Бней-Брака, полицией задержаны 32 человека
Yonatan Sindel/Flash90

В 20:00 пресс-служба правоохранительных органов сообщила о восстановлении движения на 4-м шоссе в районе Бней-Брака, где проходила акция протеста "харедим".

Полиция сообщает о задержании 32 человек за нарушение общественного порядка.

Представители ультраортодоксального сектора протестовали против призыва в армию учащихся йешив. На плакатах, которые держали демонстранты, было написано: "Лучше в тюрьму, чем в армию", "Верующему еврею запрещено служить в армии, даже если он учится в йешиве".

Израиль
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