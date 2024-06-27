Протест против призыва в армию в районе Бней-Брака, полицией задержаны 32 человека
время публикации: 27 июня 2024 г., 20:40 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 20:40
В 20:00 пресс-служба правоохранительных органов сообщила о восстановлении движения на 4-м шоссе в районе Бней-Брака, где проходила акция протеста "харедим".
Полиция сообщает о задержании 32 человек за нарушение общественного порядка.
Представители ультраортодоксального сектора протестовали против призыва в армию учащихся йешив. На плакатах, которые держали демонстранты, было написано: "Лучше в тюрьму, чем в армию", "Верующему еврею запрещено служить в армии, даже если он учится в йешиве".
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июня 2024