Протест против призыва в армию в районе Бней-Брака, полицией задержаны 32 человека

В 20:00 пресс-служба правоохранительных органов сообщила о восстановлении движения на 4-м шоссе в районе Бней-Брака, где проходила акция протеста "харедим".

Полиция сообщает о задержании 32 человек за нарушение общественного порядка.

Представители ультраортодоксального сектора протестовали против призыва в армию учащихся йешив. На плакатах, которые держали демонстранты, было написано: "Лучше в тюрьму, чем в армию", "Верующему еврею запрещено служить в армии, даже если он учится в йешиве".