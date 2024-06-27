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Израиль

В час пик ультрарелигиозные демонстранты перекрыли шоссе номер 4

время публикации: 27 июня 2024 г., 17:44 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 18:12
В час пик ультрарелигиозные демонстранты перекрыли шоссе номер 4
Yonatan Sindel/Flash90

Шоссе номер 4 было перегорожено для движения транспорта участниками акций протеста против призыва ультрарелигиозных молодых людей. Демонстранты перегородили дорогу в районе развязки Гиват-Шмуэль (мост Кока-Кола). По меньшей мере, 20 человек были задержаны за нарушение общественного порядка.

На месте происшествия работает полиция, сотрудники которой пытаются удалить протестующих с дорожного полотна. Полицейские также регулируют дорожное движение, переправляя транспорт по альтернативным маршрутам.

Сообщается, что несколько сотен ультрарелигиозных молодых людей из движения "Пелег Йерушалми" блокируют проезжую часть. Транспортный поток перенаправляют на шоссе 471 и в сторону района Эм а-Мошавот Петах-Тиквы в южном направлении.

Кроме перекрестка возле развязки Гиват-Шмуэль, участники протестов против призыва учащихся ешив перегородили перекресток Латрун на шоссе номер 1 Тель-Авив – Иерусалим, шоссе номер 4 в районе перекрестка Явне и перекресток Гамзо на шоссе 443.

Израиль
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