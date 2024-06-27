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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидирован оператор БПЛА террористической организации "Хизбалла"

время публикации: 27 июня 2024 г., 18:26 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 18:26
ЦАХАЛ: ликвидирован оператор БПЛА террористической организации "Хизбалла"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на юге Ливана, в районе деревни Сахмар, ударом с беспилотника ликвидирован оператор БПЛА авиаподразделения "Хизбаллы", отвечавший за атаки на территории Израиля.

"Хизбалла" подтвердила гибель одного из своего боевиков. Называется его имя: Али Ахмад Алаа а-Дин. начала войны "Хизбалла" подтвердила гибель 324 своих боевиков.

ЦАХАЛ также сообщил о нанесении ударов по военным зданиям "Хизбаллы" в районе Айтарун и Хула, на юге Ливана.

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