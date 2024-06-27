ЦАХАЛ: ликвидирован оператор БПЛА террористической организации "Хизбалла"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на юге Ливана, в районе деревни Сахмар, ударом с беспилотника ликвидирован оператор БПЛА авиаподразделения "Хизбаллы", отвечавший за атаки на территории Израиля.

"Хизбалла" подтвердила гибель одного из своего боевиков. Называется его имя: Али Ахмад Алаа а-Дин. начала войны "Хизбалла" подтвердила гибель 324 своих боевиков.

ЦАХАЛ также сообщил о нанесении ударов по военным зданиям "Хизбаллы" в районе Айтарун и Хула, на юге Ливана.