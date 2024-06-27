Израильтянка, завезенная попуткой в Иерихон, вышла на связь
время публикации: 27 июня 2024 г., 19:26 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 19:26
Военные сообщили, что израильтянка, завезенная водителем попутной машины в зону А (находящуюся под контролем ПА), самостоятельно вернулась на израильскую территорию и вышла на связь. Ее жизни ничего не угрожает.
Ранее к поискам женщины были подключены ЦАХАЛ и другие службы безопасности.
Израильские военные напоминают, что посещение территорий А, контролируемых властями ПА, категорически запрещаются. Посещение зоны В разрешено, но считается небезопасным, поэтому военные рекомендуют воздерживаться и от поездок туда.