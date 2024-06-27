Потеряна связь с израильтянкой, севшей в попутную машину и завезенной в Иерихон
время публикации: 27 июня 2024 г., 18:53 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 19:21
Израильтянка, которая передвигалась "тремпом" (на попутных машинах), села в автомобиль, который заехал на территорию зоны А (находящуюся под контролем палестинской администрации). С ней потеряна связь.
По последним данным о ее местонахождении, израильтянка была в районе Иерихона. ЦАХАЛ и другие службы безопасности занимаются поисками пропавшей.
Информация уточняется.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 мая 2024