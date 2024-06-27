Потеряна связь с израильтянкой, севшей в попутную машину и завезенной в Иерихон

Израильтянка, которая передвигалась "тремпом" (на попутных машинах), села в автомобиль, который заехал на территорию зоны А (находящуюся под контролем палестинской администрации). С ней потеряна связь.

По последним данным о ее местонахождении, израильтянка была в районе Иерихона. ЦАХАЛ и другие службы безопасности занимаются поисками пропавшей.

Информация уточняется.