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Израиль

Потеряна связь с израильтянкой, севшей в попутную машину и завезенной в Иерихон

время публикации: 27 июня 2024 г., 18:53 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 19:21
Потеряна связь с израильтянкой, севшей в попутную машину и завезенной в Иерихо
Abir Sultan/Flash 90

Израильтянка, которая передвигалась "тремпом" (на попутных машинах), села в автомобиль, который заехал на территорию зоны А (находящуюся под контролем палестинской администрации). С ней потеряна связь.

По последним данным о ее местонахождении, израильтянка была в районе Иерихона. ЦАХАЛ и другие службы безопасности занимаются поисками пропавшей.

Информация уточняется.

Израиль
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